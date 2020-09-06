التربية: لا مشكلة بالمراكز الامتحانية حتى الآن ونسب النجاح ستكون أعلى من الأعوام الماضية

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي تفقد، صباح اليوم، المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية في جامعة الإسراء، ضمن المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية، للوقوف على احتياجات الطلبة والمضي في اكمال امتحاناتهم العامة".وأشار البيان، إلى أن "الدليمي لاحظ ارتياحاً لدى الطلبة الممتحنين أثناء سؤاله العديد منهم وفي كل غرفة، عن مدى فهم الأسئلة وكيفية تجاوبهم معها، وقد أجابوا بأنها عادية غير معقدة".

وذكر الدليمي، بحسب البيان، أن "الطلبة الذين يؤدون الامتحانات ويزخرون بالكفاءات المتميزة، سوف نشهد منهم نسب نجاح جيدة ستكون أعلى من السنوات الماضية، نتيجة الجهد والإصرار على إكمال المشوار التعليمي وتحدي الظروف الصعبة التي تخللتها أيام هذه السنة"، لافتاً إلى أنه "لم يُسجل حدوث أي مشكلة حتى الآن في المراكز الامتحانية".



وتابع، أن "تلك الزيارات تأتي من باب الشجيع للممتحنين وإعطاء الروح المعنوية لهم وكسر حاجز الخوف"، داعياً الطلبة إلى "الالتزام والمواظبة على تطبيق التعليمات الوزارية للحفاظ على رصانة العملية الامتحانية".