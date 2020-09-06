أكد وزير التربية علي الدليمي، الأحد، عدم تسجيل أية مشكلة حتى الآن في المراكز الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي، معتبراً أن نسب النجاح ستكون أعلى من الأعوام الماضية.
وأشار البيان، إلى أن "الدليمي لاحظ ارتياحاً لدى الطلبة الممتحنين أثناء سؤاله العديد منهم وفي كل غرفة، عن مدى فهم الأسئلة وكيفية تجاوبهم معها، وقد أجابوا بأنها عادية غير معقدة".
وذكر الدليمي، بحسب البيان، أن "الطلبة الذين يؤدون الامتحانات ويزخرون بالكفاءات المتميزة، سوف نشهد منهم نسب نجاح جيدة ستكون أعلى من السنوات الماضية، نتيجة الجهد والإصرار على إكمال المشوار التعليمي وتحدي الظروف الصعبة التي تخللتها أيام هذه السنة"، لافتاً إلى أنه "لم يُسجل حدوث أي مشكلة حتى الآن في المراكز الامتحانية".
وتابع، أن "تلك الزيارات تأتي من باب الشجيع للممتحنين وإعطاء الروح المعنوية لهم وكسر حاجز الخوف"، داعياً الطلبة إلى "الالتزام والمواظبة على تطبيق التعليمات الوزارية للحفاظ على رصانة العملية الامتحانية".
كانت هذه تفاصيل خبر التربية: لا مشكلة بالمراكز الامتحانية حتى الآن ونسب النجاح ستكون أعلى من الأعوام الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.