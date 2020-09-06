شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل 116 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ماذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

Advertisements وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 21 ألف و 772 حالة. ويشار إلى أن الاصابات بفيروس كورونا في اليابان تبلغ 71 ألف و 467 حالة والوفيات 1361، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

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