بتوجيهات حمدان بن زايد .. مساعدات إماراتية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من آثار الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.



وأمر هيئة الهلال الأحمر بسرعة إيصال المساعدات للمتأثرين، لتخفيف معاناتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الفيضان الذي يعتبر الأسوأ منذ أكثر من مائة عام.

وشرعت هيئة الهلال الأحمر في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ووضعت خطة إغاثة عاجلة تلبي احتياجات المتضررين في المجالات الغذائية والصحية والإيوائية إلى جانب إصحاح البيئة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تأتي تعزيزا لدور الإمارات الإنساني والتنموي في السودان، والتضامن مع ضحايا الفيضانات والوقوف بجانبهم في ظروفهم الراهنة.

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وقال إن يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الكارثة، لذلك جاءت توجيهات سموه بناء على الحقائق الميدانية الراهنة، والتي تتطلب التدخل السريع لمساعدة الأشقاء وتقديم كل ما من شأنه أن يخفف من معاناتهم ويساهم في تحسين أوضاعهم بالسرعة التي تتطلبها ظروفهم الراهنة.

وأضاف الفلاحي نعمل حاليا على تحريك المساعدات تباعا إلى السودان، بالتنسيق والتعاون مع سفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المتضررة بالسرعة المطلوبة.. مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة من المساعدات تتضمن المواد الغذائية والطبية والإيوائية، والمساهمة في إصحاح البيئة من خلال توفير المبيدات ومعدات المكافحة للتخفيف من تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض المعدية، إضافة إلى توفير مضخات لسحب المياه التي تمثل تهديدا للصحة العامة في الوقت الراهن.

وقال إن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تلبية كافة الاحتياجات التي تتطلبها الساحة السودانية حاليا، وتعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في جميع الولايات المتضررة من كارثة الفيضان.

يذكر ان السودان يشهد حاليا فيضانات غير مسبوقة وتعتبر الأشد منذ 100 عام، تأثرت بها معظم ولايات السودان.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية. وأدت الفيضانات إلى مقتل حوالي 100 شخص، وإصابة العشرات، إلى جانب انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وأصبح أكثر من نصف مليون شخص في ظروف إنسانية صعبة، فضلا عن تجريف الأراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الماشية.