مجهولون يطعنون رجلي أمن في تونس ووفاة أحدهما‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام مجهولون ليلة أمس بطعن رجلي أمن في مفترق القنطاوي بسوسة في تونس وفروا من المكان، ولاتزال التحقيقات جارية وفق ما أكده مصدر أمني لموقع "لشروق اون لاين" التونسي.



ووفقاً للموقع، توفي فجر اليوم أحد الشرطيين متأثرا بجراحه فيما وصفت حالة الثاني بالخطيرة.

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