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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الإثنين: طقس صحو بوجه عام - وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء: طقس رطب خاصة على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً ً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء: طقس رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس: طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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