شكرا لقرائتكم تونس: القضاء على 3 إرهابيين باعتداء بسوسة ومقتل رجل أمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد إنه تم القضاء على 3 إرهابيين على خلفية عملية اعتداء في سوسة.

وأفادت بوابة وزارة الداخلية التونسية في بيان بأن رجلي أمن تابعين للحرس الوطني تعرضا صباح اليوم لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في سوسة.

وأوضحت أن الوحدات الأمنية قامت بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

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كما أسفرت العملية عن مقتل رجل الأمن سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال رجل الأمن رامي الإمام يتلقى العلاج.

وقد تنقل وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى مسرح العملية حيث عاين تفاصيل التدخل الأمني.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.