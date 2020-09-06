شكرا لقرائتكم أكثر من 90 ألفاً.. قفزة هندية بإصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية تسجيل 90,632 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى اليوم الأحد، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70,626.

من الهند

من الهند

ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، غدا الاثنين، كثاني أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6.4 مليون إصابة ونحو 193 ألف وفاة.

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وأظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وصلت إلى 4.1 مليون وتعافى حوالي 3.2 مليون مصاب حتى الآن.

وقال خبراء طبيون إن البلاد تشهد موجة ثانية من الجائحة في بعض مناطقها، وإن عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة الاختبارات وتخفيف القيود على الحركة العامة.

وستعاود الحكومة تشغيل خدمات قطارات المترو على نحو جزئي في العاصمة نيودلهي اعتبارا من غد الاثنين.

وذكر رانديب جوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية، في نيودلهي، في مقابلة مع تلفزيون إنديا توداي India Today، أن الجائحة لن تنتهي هذا العام إذ انتشر الفيروس من المدن الكبرى إلى أجزاء أخرى من البلاد.