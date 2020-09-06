صور.. إزالة 10 "أكشاك" غير مرخصة في منطقة القابوطي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الأحد، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، برئاسة اللواء أحمد قاسم، 10 قرارات إزالة أكشاك بدون ترخيص على قطعة أرض في المبنى رقم 18 بمنطقة القابوطي.

وشدد رئيس الحي على تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية، وكذلك التنبيه على أصحاب التعديات بإزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية، بينما يسمح لأصحاب عدد من مخالفات البناء المحددة ببدء إجراءات التصالح في حالة رغبتهم في ذلك.