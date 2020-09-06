محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الأحد، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي.
ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي، برئاسة اللواء أحمد قاسم، 10 قرارات إزالة أكشاك بدون ترخيص على قطعة أرض في المبنى رقم 18 بمنطقة القابوطي.
وشدد رئيس الحي على تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية، وكذلك التنبيه على أصحاب التعديات بإزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية، بينما يسمح لأصحاب عدد من مخالفات البناء المحددة ببدء إجراءات التصالح في حالة رغبتهم في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إزالة 10 "أكشاك" غير مرخصة في منطقة القابوطي ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.