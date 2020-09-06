أسعار الدولار تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول إلى 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 15.76 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و 15.91 جنيه للبيع.