مصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى تلميذ مصرعه، اليوم الأحد، صعقًا بالكهرباء، عقب ملامسة يده أسلاكا عارية بموتور المياه بالمنزل، دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "كيرلس. ن" 12 عامًا تلميذ ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

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وأفاد عم المتوفى "جرجس. م" 32 عامًا عامل أنه ضأثناء قيام ابن شقيقه المذكور بالعبث بموتور المياه بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، نتيجة صعق كهربائي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.