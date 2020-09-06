الإحصاء: 8.6% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

انخفض عجز الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 8.6%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأحد.

وقال البيان إن قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري بلغت 3.30 مليــار دولار خـــلال شهر يونيو الماضي مقابل 3.61 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.

ووفقًا للبيان انخفضت قيمة الصادرات بنسبــــة 7.9٪ لتبلغ 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيو الماضي مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (الفواكه الطازجة بنسبة 10.5٪، والملابس الجاهزة بنسبة 2.5٪، والبترول الخام بنسبة 46.3٪، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪).

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وفي المقابل ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (العجائن والمحضرات غذائية المتنوعة بنسبة 28٪، ومنتجات الألبان بنسبة 29.3٪ ، والمصنوعات من لدائن بنسبة 79.8٪).

وقال البيان إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 8.3٪، خلال شهر يوينو لتبلغ 5.56 مليار دولار مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع.

وانخفضت واردات مصر خلال شهر يونيو من (اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.6٪، والذرة بنسبة 2.9٪، والبترول الخام بنسبة 24.5٪، والقمح بنسبة 5.3٪).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا.

وبحسب البيان ارتفعت واردات مصر من الأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 18.8%، والمواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8٪، والمواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8٪، والفول الصويا بنسبة 118.9٪.