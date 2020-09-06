محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران: أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد ، فتح طريق" الأقصر – الوادى الجديد " عقب تحسن الاحوال الجوية واتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات . وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود سيول ورياح شديدة على الطريق وعلى الفور تم إخطار مساعد الوزير للمرور وأمر باغلاق الطريق " الوادى الجديد – الاقصر " وتعيين الخدمات اللازمة والدفع بسيارات الاغاثة العاجلة . وورد اخطار فى وقت لاحق، بتحسن الاحوال الجوية وتم اعادة فتح الطريق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر عقب تحسن الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.