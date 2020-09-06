روسيا تعلن تسجيل 5195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

أعلنت الصحة الروسية عن تسجيل 5195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و25505 حالات، في رابع أكبر عدد إصابات في العالم.
قال المركز الروسي لمواجهة أزمة فيروس كورونا إنه تم تأكيد 61 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 17820.
وكان قد كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجيشويجو، عن حالته الصحية بعد تطعيمه باللقاح الروسى ضد فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا استخدام اللقاح من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير.
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