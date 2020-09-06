وزير الصحة الكويتي يُعلن شفاء 618 حالة مصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد

الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 ألفا و521 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان

صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 618 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.