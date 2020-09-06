أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، قرارا بمكافأة 81 مواطنا سعوديا، وذلك نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه البشرية الرئيسية وفقا لموقع روسيا اليوم . الرئيسية وفقا لموقع روسيا اليوم . وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان Advertisements بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية". بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية". ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام الذين تبرعوا بأعضائهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوسمة ملكية لـ81 مواطنا سعوديا تبرعوا بأعضائهم البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.