اليونان تستنفر قواتها بسبب تدريبات عسكرية تركية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 50 دقيقة

أعلنت اليونان الأحد ، عن حالة الاستنفار في صفوف قواتها العسكرية عشية مناورات تجريها تركيا، بمشاركة قبرص التركية اليوم .

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، بعضها مقرب من حكومة أردوغان، أن أنقرة تنقل دبابات إلى الحدود مع اليونان.

ونفت مصادر عسكرية تركية إرسال دبابات نحو الحدود مع اليونان، مضيفة أن تحريك الدبابات بولاية “ملاطية” مخطط له من قبل.

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وكانت صحيفة “هبرلار” التركية قالت إن قافلتي دبابات، انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية إدرنة الحدودية مع اليونان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جهته، كان قد صعّد ضد اليونان، السبت، وهددها بـ”تجارب مؤلمة” وعواقب وخيمة في الميدان أو الحوار.

وقال في كلمة خلال افتتاحه “مدينة طبية” في إسطنبول ونقلها التلفزيون: “إن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه”.

بالتزامن مع ذلك، يتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسط توترات مع تركيا، حيث أعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون، الأحد، التدريبات العسكرية التي تستمر 5 أيام في المتوسط.