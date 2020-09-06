إصابات عدة جراء عملية طعن “كبيرة” في برمنغهام البريطانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 10:14 صباحًا

أعلنت الشرطة بمدينة برمنغهام البريطانية عن ما أسمته بـ”واقعة كبيرة” بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان: “يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 00:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. وجرى الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة”.

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وتابعت الشرطة: “نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة جراحهم”.

وأظهرت تسجيلات مصورة، بثتها شبكات التلفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية “لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل، وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث في هذه المرحلة المبكرة”