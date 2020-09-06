انخفاض كبير بإصابات كورونا في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت السعودية ، السبت، 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة و بالإضافة لشفاء 779 ، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن توزيع الإصابات جاء على النحو التالي جدة 65 إصابة جديدة، والمدينة 64، والدمام 46، والرياض 38.

هذا وبلغت الحالات النشطة 2041، وإجمالي الوفيات وصل إلى 1470.

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كما بلغ إجمالي الحالات 319932، تعافى منها 295842، وبلغت الوفيات 4049.

وذكر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، “أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية”. وشدد على أن “العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة”.

كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات في السعودية بفيروس كورونا، يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في البلاد في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الاحترازات الصحية المطبقة في السعودية مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.