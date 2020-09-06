مصر..130 إصابة جديدة بكورونا و 903 حالة تعافي

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ارتفاع بإصابات ووفيات كورونا في مصر
سجلت مصر، السبت، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و16 حالة وفاة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية .
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم.
وأوضح البيان اليومي للوزارة أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 16 حالة جديدة.
وسجلت مصر الجمعة 157 إصابة جديدة، مقابل 16 وفاة أيضا.
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، 99712 حالة من ضمنهم الـ77208 حالات التي تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.
لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
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