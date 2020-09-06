الشرطة تفرق حفلا بإطلاق النار والقنابل قرب طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة، الليلة الماضية، حفلة عريس شارك بها نحو 150 شخصا بالقرب من مدينة طمرة، إذ قرقت الحفلة بواسطة إلقاء القنابل وإطلاق النار في الهواء.
وادعت الشرطة أنه "مع وصولها لتفريق حفل خاص بالقرب من طمرة، نشبت مواجهات عنيفة مع المشاركين الذين كان بعضهم ثملا".
ووفقا للشرطة، فإنها طلبت من المشاركين إخلاء المكان، وفي أعقاب ذلك فرقت الحفل بواسطة استخدام القنابل وإطلاق النار في الهواء.
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