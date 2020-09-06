بريطانيا: إصابات عديدة بحوادث طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الأشخاص في مدينة برمنجهام الإنجليزية، في ساعات الصباح الباكر من اليوم الأحد، بجراح متفاوتة من جراء حوادث طعن متفرقة.
وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام".
أضافت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".
وختمت الشرطة بيانها قائلة "نحنُ على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها".
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