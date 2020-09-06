طمرة: إغلاق 3 صفوف للطلاب بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت بلدية طمرة ثلاثة صفوف للطلاب في مدارس المدينة إثر الإعلان عن إصابة طلاب بفيروس كورونا المستجد، يوم أمسِ السبت.

وصرحت البلدية أنه "بعد التأكد من صحة إصابة ثلاثة من طلابنا بفيروس كورونا، وبالتنسيق مع قسم المعارف ومدراء المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب ووزارتي المعارف والصحة نعلمكم بهذا أنه تقرر إغلاق الصف الثاني ج من مدرسة طمرة الرسمية أ، مدة 14 يوما وإدخال الطلاب وقسم من المعلمين بحجر صحي، ودوام المدرسة سيبقى عاديا لباقي الصفوف".

وأضافت أنه تقرر "إغلاق الصف الخامس، تعليم خاص بمدرسة البيروني، وإدخال الطلاب ومعلمة الصف والمساعدة بحجر صحي، وسيبقى دوام الدراسي عاديا. وتقرر إغلاق الصف الأول ب من مدرسة ابن سينا وإدخال طلاب الصف وقسم من طاقم المعلمين بحجر صحي لمدة 14 يوما فيما سيبقى دوام المدرسة عاديا".

وختمت بلدية طمرة بالقول إنه تقرر "إدخال 4 طلاب ومعلمتين ومساعدتين بروضة طيور الجنة للحجر الصحي لتعرضهم لمصابة بكورونا أما التعليم فسيبقى عاديا مع طاقم آخر. وتم تعقيم المدارس لسلامة الجميع".