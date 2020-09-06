"فيسبوك" تحظر محاولة انتحار في بث مباشر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حظر موقع "فيسبوك"، السبت، بثّا مباشرًا لمقاطع مصورة لرجل فرنسيّ يعاني من مرض مزمن، كان قد ناشد من خلالها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المساعدة على إنهاء حياته.

ونشر آلان كوك وهو ممدد في سريره، مقطعا مصورا لنفسه يوم الجمعة الماضي بعد تناول ما قال إنها ستكون آخر وجبة سائلة له، وقال كوك: "أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية. لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ".

وقال ماكرون في رسالة نشرها هذا الأسبوع أيضا، إن القانون الفرنسي يمنعه من منح كوك طلبه "بالحق في الرحيل بكرامة"، أي إنهاء حياته بمساعدة طبية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن كوك، يبلغ من العمر 57 عاما، يعاني من مرض تنكسي طويل الأمد وغير قابل للشفاء. وقال كوك إنه عاش في ألم شديد لمدة 34 عاما، وإنه بعد عدة عمليات جراحية يفضل الموت.

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كان كوك قد خطط لاحقا للبث المباشر لنهاية حياته التي يتوقع أن يتبعها في غضون أيام من قراره بإيقاف جميع الأطعمة والسوائل والأدوية.

لكن رسالة يوم السبت الماضي على حساب كوك قالت إن "فيسبوك" منعه من نشر مقاطع مصورة حتى يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت "فيسبوك" أنها حظرت البث المباشر لكوك.

وقالت الشركة في بيان: "قلوبنا مع آلان كوك ومن تأثروا بهذا الوضع المحزن. بينما نحترم قراره بلفت الانتباه إلى هذه القضية المعقدة والصعبة، بناء على توجيهات الخبراء، اتخذنا خطوات لمنع آلان من البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار".