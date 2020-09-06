ألمانيا.. 251 ألف إصابة بكورونا والوفيات 9329

الأحد 6 سبتمبر 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 251 ألفا و58 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب ببيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9329 حالات وفاة.

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وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 223 ألفا و570 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 31 أسبوعا.