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سويسرا تصل إلى 43 ألف إصابة بكورونا و2013 حالة وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في سويسرا إلى 43 ألفا و957 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا  جراء الفيروس بلغ 2013 وتعافى 37 ألفا و100 من المصابين حتى الآن.

 

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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