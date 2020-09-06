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الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس في الخامس من سبتمبر وهو نفس عدد الإصابات المسجلة في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 21 يوما متتالية بدون إصابات محلية.

 

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وارتفع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 17 حالة مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.

 

ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85122 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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