شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. دعم مالي لمتضرري كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي محدد من أجل بعض المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة الذين تضرروا بصورة خاصة من تفشي فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء تشونج سي كيون عن الخطة خلال خطابه الافتتاحي باجتماع مع قادة الحزب الديمقراطي الحاكم ومسؤولي الرئاسة. ويهدف الاجتماع لمناقشة خطة مفصلة خاصة بجولة ثانية من الدعم النقدي. وقال تشونج إن الحكومة سوف تقدم " دعما محددا" يستهدف الفئات الأكثر ضعفا، تشمل العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة والتجار وأصحاب الأعمال الحرة. وأضاف" الحكومة سوف تحشد كل وسيلة سياسية للتغلب على الأزمة الاقتصادية ".

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