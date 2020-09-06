شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار هايشن يُجلي 246 ألف شخص في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

يتجه إعصار هايشن القوي نحو جزر جنوبي اليابان اليوم الأحد وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لمئات الآلاف من السكان.

وطلبت مدينة كاجوشيما من سكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة الفرار من منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف. وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة فيما تم تعليق خدمات القطارات.

وقالت الوكالة إن هايشن، الذي سيكون ثاني إعصار خلال أسبوع يضرب جنوبي اليابان، من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي للاعاصير.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، حث يوشيهيسا ناكاموتو رئيس قسم التوقعات بالوكالة السكان المحليين على أن يكونوا "في حالة تأهب قصوى" والإجلاء مبكرًا.