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سقوط جرحى في حوادث طعن في برمنجهام

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أعلنت الشرطة في مدينة برمنجهام الإنجليزية عن "واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان "يمكننا أن نؤكد أنه تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنجهام.. تم الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وأضافت "نحن على علم بسقوط عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها".

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