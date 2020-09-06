الأمن الوطني: القبض على 43 مروجاً لأجهزة الغش في 6 محافظات

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، كثف جهاز الأمن الوطني جهده الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني".وأضاف، أن "المفارز المختصة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، نينوى، الديوانية، المثنى)، تمكنت من إلقاء القبض على 43 ثلاثة متهماً وبالجرم المشهود ومصادرة ما بحوزتهم من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش".

وأشار البيان، إلى "تدوين اقوالهم اصولياً، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

