الرافدين يحدد فترة تسديد قروض تأهيل وترميم الدور السكنية

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، أن مدة تسديد القروض الخاصة بتأهيل وترميم الدور السكنية، تكون في 10 أعوام.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حُددت بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليوناً للمواطن". وأشار البيان، إلى أن "التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".





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