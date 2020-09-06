نائب: قادة الكتل سيجتمعون لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية

وقال العقابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قادة الكتل السياسية سيجتمعون خلال الأيام المقبلة، لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الجديد لا رجعة فيه".

وأضاف العقابي، أن "الكتل السياسية ستجري اجتماعات مكثفة، لحسم آلية التوزيع والذهاب نحو التصويت"، مرجحاً "تمرير الملحق الانتخابي، خلال الأيام القليلة المقبلة".



وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا، خلال جلسة البرلمان أمس السبت، الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال قانون الانتخابات والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.