الإعلام الأمني: انفجار سريع الشعلة تسبب باصابة منتسب ومدني

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ان الاننفجار الذ استهدف امس إعجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة أدت الى إصابة منتسب ومدني.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس السبت أستهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة أدت الى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك وتم نقل الشرطي والمدني الى المستشفى".
يشار الى أن مصدرا امنيا افاد، مساء السبت، بأن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع ببغداد.
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