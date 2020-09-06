شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تصل إلى 43 ألف إصابة بكورونا و2013 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 43 ألفا و957 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2013 وتعافى 37 ألفا و100 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.