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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيكتوريا الاسترالية تسجّل 5 وفيات و63 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع انحاء البلاد إلى 753.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يحدد رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز اليوم الأحد مسار الخروج من قيود المرحلة الرابعة المفروضة على مدينة ملبورن عاصمة الولاية.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في أغسطس الماضي، في 13 سبتمبر الجاري.
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