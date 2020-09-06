شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. 276 ألف إصابة بكورونا و35000 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 276 ألفا و338 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و534 وتعافى 209 آلاف و610 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.