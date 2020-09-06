مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإجرامية قصفًا مدفعيًّا على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة بمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية: إن المليشيات الحوثية قَصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة بقذائف الهاون الثقيلة عيار 120 وقذائف BMB بطريقة هستيرية، مسببه حالة من الخوف والهلع للمواطنين والأهالي القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات الحوثية أعمالها العدائية والإجرامية ضد الأهالي والمواطنِينَ في مختلف مديريات محافظة الحديدة، في إطار مسلسل خروقاتها اليومية للهدنة الأُممية.

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