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الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 90 ألف و 632 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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وبذلك تبلغ حصيلة الاصابات بالفيروس في الهند 4 ملايين و 113 ألفا و 811 حالة.

 

وتقترب الهند من أن تكون صاحبة المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفصلها عن البرازيل التي تأتي في المركز الثاني حاليا 9000 حالة .

 

ونقلت شبكة ان دي تي في وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1065 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 70 ألف و 626 حالة.

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