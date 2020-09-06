صحيفة: الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كشفت صحيفة إماراتية، عن أن الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الارهاب.



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وقالت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" ، في افتتاحيتها بعنوان " أهمية الوحدة العالمية لمواجهة الإرهاب" ان أيام قليلة تفصل العالم أجمع عن ذكرى مأساوية تتمثل بهجمات 11 من سبتمبر عام 2001 الإرهابية، والتي استهدف خلالها تنظيم "القاعدة" الإرهابي مدناً مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في تأكيد جديد على الوجه الظلامي المتوحش والأجندات الخبيثة التي تنتهجها كافة التنظيمات والجماعات الموغلة في الإجرام لتستهدف الإنسان الآمن حيث وجدت فرصة متاحة.

وأكدت الصحيفة أن الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الارهاب التي اكتوت بنيرانها دول كثيرة بمختلف أصقاع الأرض، وتبين أن الحل الوحيد هو اجتثاثها من جذورها ووضع حد لجميع المخاطر الناجمة عن بقائها