شكرا لقرائتكم "طيران الإمارات" تلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي مذكرة داخلـية، قــال باسم الشيخ أحمـــد بن سعــيد آل مكــــتوم، الرئيس الأعلــى لطيران الإمارات والمجموعـــة: «من 1 أكــتوبر سنعيد الرواتب الأساســـية كاملـــة فـي جميع القطاعــــات».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى، وفقا لجريدة الخليج.

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وتتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام 2021. وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريباً وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس "كورونا" في مارس/ آذار الماضي.

وضخت حكومة دبي نحو 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في طيران الإمارات، منذ بدء جائحة كورونا التي منعت طائرات العالم من التحليق في السماء منذ مارس الماضي، كما تستعد حكومة دبي لتقديم المزيد من المساعدات إلى شركتها، وفقا لنشرة طرحت أدوات دين لحكومة دبي الأسبوع الماضي.

وأشارت الحكومة في وقت سابق هذا العام، أنها ملتزمة بتقديم الدعم المالي للشركة، وأظهرت نشرة طرح السندات التي أطلعت عليها بلومبيرغ على مدى المساعدات المقدمة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضحت النشرة أن أي دعم إضافي سيخضع لمتطلبات شركة الطيران، وسيعتمد على تأثير ووضع فيروس كورونا كوفيد 19.