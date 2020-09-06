عكا: إضرام النار بمحل تجاري وقوارب إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة، بعد منتصف الليلة الماضية، محلا تجاريا في البلدة القديمة بعكا، بالإضافة إلى حرق عدد من القوارب بمنطقة الميناء في أعقاب وقوع شجار لم تتضح خلفيته بعد.
وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحرائق في المكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحرائق.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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