كابول: مصابان بحالة خطيرة إثر تعرضهما للطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها شديدة الْخَطَر إثر تعرضهما لجريمة طعن في قرية كابول، الليلة الماضية. وقدم طاقم طبي من مركز الزهراوي الطبي في طمرة، الإسعافات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحداهما بأنها شديدة الْخَطَر وغير مستقرة والآخر شديدة الْخَطَر. وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج. هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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