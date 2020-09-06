الرملة: تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى إثر إصابة معلمة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت بلدية الرملة، الليلة الماضية، تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى الثانوية، وذلك في أعقاب اكتشاف إصابة معلمة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس بلدية الرملة، ميخائيل فيدال، في بيان أصدره بهذا الخصوص أن المعلمة كانت بتواصل مع طاقم المعلمين في المدرسة يوم 30 آب/ أغسطس الماضي.

وأضاف أنه حسب تعليمات وزارتي الصحة والتربية والتعليم فقد تقرر أن يدخل طاقم المعلمين إلى الحجر الصحي لغاية يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولذلك لن يكون تعليم في المرحلة فوق الابتدائية.