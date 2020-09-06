القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت بلدية الرملة، الليلة الماضية، تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى الثانوية، وذلك في أعقاب اكتشاف إصابة معلمة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد رئيس بلدية الرملة، ميخائيل فيدال، في بيان أصدره بهذا الخصوص أن المعلمة كانت بتواصل مع طاقم المعلمين في المدرسة يوم 30 آب/ أغسطس الماضي.
وأضاف أنه حسب تعليمات وزارتي الصحة والتربية والتعليم فقد تقرر أن يدخل طاقم المعلمين إلى الحجر الصحي لغاية يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولذلك لن يكون تعليم في المرحلة فوق الابتدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرملة: تعطيل الدراسة في مدرسة الهدى إثر إصابة معلمة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.