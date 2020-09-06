وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدارس في الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من الطلاب وأولياء أمورهم أمام مبنى البلدية في الطيرة، صباح اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على قرار إغلاق المؤسسات التعليمية في المدينة.

وبادر للوقفة الاحتجاجية عدد من الأهالي بالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب، وشارك طلاب من كافة المراحل التدريسية في الطيرة.

وأعرب أحد منظمي الوقفة عن احتجاج الأهالي على ما وصفه بـ"القرارات غير المسؤولة للمؤسسات في الدولة، وبسبب ضياع مستقبل الطلاب في الطيرة".

وقالت المعلمة، نور ناصر، لـ"عرب 48" إن "هدفنا من الوقفة الاحتجاجية إطلاق صرخة ضد المسؤولين على قراراتهم الفاشلة. نحن ضد انتشار الفيروس، ولكن ليس على حساب مدارسنا ومستقبل أولادنا. نعلم أنه من الواجب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ولكن تداعيات استمرار إغلاق المدارس أخطر من الفيروس".

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وأضافت أن "الأولاد منذ شهر آذار/ مارس الماضي لا يتعلمون، تعلموا فصلا واحدا وخسروا مواد كثيرة. نحن في المدارس نحارب ظاهرة التوحد، ولكن بهذه القرارات نجعل أولادنا أمام الشاشات لأشهر طويلة ما يعرضهم للتوحد".

وأشارت ناصر إلى أنه "من المؤلم أن ينتظم الطلاب في المدارس اليهودية، وأولادنا باقون في البيت. خسارة فادحة سيتكبدها أولادنا على مستوى التعليم والتحصيل والمستوى الاجتماعي أيضا".

وختمت المعلمة بالقول إن "المطلوب الآن فتح المؤسسات التعليمية، وألا يكون طلاب المدارس هم كبش الفداء دائما. الاحتجاج سيستمر في حال لم تفتح المدارس".