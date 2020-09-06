تعليق الدراسة لأسبوعين: "كابينيت كورونا" يحسم قائمة البلدات الحمراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل المجلس الوزاري المصغر لمتابعة شؤون كورونا "كابينيت كورونا"، اليوم الأحد، المشاورات من أجل تحديد قائمة البلدات الحمراء وإجراءات الإغلاق في البلدات التي تسجل معدل قياسي في الإصابات بالفيروس، علما أن الإجراءات المشددة سيتم العمل بها، منذ صباح يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن يشمل الإغلاق الشامل 8 بلدات منها 4 بلدات عربية، وكذلك 23 بلدة غالبيتها عربية سيشملها إجراءات الإغلاق الليلي، علما أن هناك أكثر من 30 بلدة في البلاد تقترب من القائمة الحمراء.

ووفقا للتقديرات فإن التجمعات السكنية التي سيشملها الإغلاق الشامل، بني براك، ومستوطنة "إلعاد"، ومدينة الطيرة، ومدينة كفرقاسم، ومدينة أم الفحم، وهناك بلدات أخرى سيعلن عنها لاحقا.

وسيتم تحديد القائمة النهائية للبلدات الحمراء والتصنيف لمختلف البلدات حسب "خطة الرمزور"، من خلال اجتماع اللجنة الوزارية على أن يتم تحديث القائمة بموجب الإصابات التي تسجل في كل بلدة.

ووفقا للخطة، سيتم حظر الخروج والدخول من وإلى التجمعات السكنية المصنفة حمراء، كما سيستمر تعليق الدراسة والتعليم لمدة أسبوعين باستثناء التعليم الخاص وجيل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والبساتين، على أن تستمر الدراسة بمختلف المدارس عبر منظومة التعليم عن بعد.

وسيتم فرض تقييدات على السكان بهذه التجمعات المصنفة حمراء، بحيث يحظر على المواطنين التجمهر والتنقل والخروج من منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء، وسيسمح لهم التجوال بمناطق تبعد 500 متر عن منازلهم.

كما ستشمل التقييدات جميع المرافق التجارية وأماكن الترفيه التي سيحظرها عملها، على أن يسمح فقط للمخابز والصيدليات ومحال بيع المواد التموينية والغذائية العمل، مع اعتماد إجراءات الوقاية التي حددتها وزارة الصحة.

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وتتحضر الشرطة إلى جانب الجبهة الداخلية بالجيش بالتعاون مع الحكم المحلي بالبلدات التي يشملها الإغلاق والإجراءات المشددة للشروع في تطبيق الإجراءات.

وأوضح وزير الداخلية آرييه درعي، بأن الحل الأمثل لمنع تفشي الوباء والحد من الفيروس هو فرض الإغلاق الشامل، وهو المقترح الذي سيبحثه "كابينيت كورونا" يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن تنشر الشرطة قوات معززة ووحدات خاصة في البلدات الحمراء، على أن تقوم بفرض إجراءات مشددة، وتطبيق القانون المتعلق بمنع التجمهر وتعليمات الوقاية، وتحرير المخالفات بحق كل من لا يلتزم بالتعليمات.

كما ستنتشر الشرطة مع عناصر من الجبهة الداخلية بالجيش في البلدات الحمراء وقبالة محال بيع المواد التموينية والغذائية لمراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية، وأيضا سيتم نصب الحواجز عند مداخل ومخارج البلدات الحمراء لمنع الخروج والدخول.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أن تجاوز عدد وفيات كورونا، السبت، الـ1000 وفاة، مع استمرار تسجيل إصابات يومية مرتفعة تتجاوز الـ2500 إصابة يومية، لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات، أصيب 2617 شخصا بفيروس كورونا، الجمعة، ما يرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد إلى 128768، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1007 بعد وفاة 14 شخصا منذ الجمعة.