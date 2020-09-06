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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الإرهاب والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
كشفت صحيفة إماراتية، عن أن الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الارهاب.
وقالت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد في افتتاحيتها بعنوان " أهمية الوحدة العالمية لمواجهة الإرهاب" ان أيام قليلة تفصل العالم أجمع عن ذكرى مأساوية تتمثل بهجمات 11 من سبتمبر عام 2001 الإرهابية، والتي استهدف خلالها تنظيم "القاعدة" الإرهابي مدناً مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في تأكيد جديد على الوجه الظلامي المتوحش والأجندات الخبيثة التي تنتهجها كافة التنظيمات والجماعات الموغلة في الإجرام لتستهدف الإنسان الآمن حيث وجدت فرصة متاحة.
وأكدت الصحيفة أن الحاجة تتزايد لعالم يقف يداً بيد في محاربة آفة الارهاب التي اكتوت بنيرانها دول كثيرة بمختلف أصقاع الأرض، وتبين أن الحل الوحيد هو اجتثاثها من جذورها ووضع حد لجميع المخاطر الناجمة عن بقائها
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