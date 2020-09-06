شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. تعليق الدراسة بعدد من المدارس إثر تفشي فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: شهدت عدة محافظات بالأردن تعليق الدراسة اليوم الأحد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من جديد. ووفقاً لوكالة الأنباء “الأردنية”، قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تحويل التعليم الدراسي من المباشر إلى عن بُعد في عدة مدارس لمدة 14 يوما بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

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