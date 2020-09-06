شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق «ملبورن» .. و «فيكتوريا» تسجل أقل إصابات كورونا منذ شهور والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الاحد إنه سيجري تمديد إجراءات الإغلاق في مدينة ملبورن الأسترالية لمدة أسبوعين، على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في الولاية.

وقال أندروز للصحفيين إن هناك 63 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أقل زيادة في الحالات منذ حزيران/يونيو الماضي، في استمرار للتراجع منذ أن شهدت الولاية تسجيل 725 حالة في 5 آب/أغسطس.

ولكن رئيس الوزراء قال إن الإغلاق في ملبورن عاصمة الولاية سيمدد أسبوعين مع تخفيف بعض القيود.

وتخضع المدينة البالغ عدد سكانها 9ر4 مليون نسمة لقيود إغلاق مشددة منذ 8 آب/أغسطس، بما في ذلك حظر تجول ليلي، وقيود على التسوق وممارسة الرياضة، ووضع حد بعدم الابتعاد عن المنزل لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وإغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية.

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وكان من المقرر أن ينتهي إغلاق المرحلة الرابعة بالولاية والذي يمتد ستة أسابيع في 13 أيلول/سبتمبر.

وقال أندروز أثناء تقديمه خطة الحكومة لتخفيف قيود فيروس كورونا في الولاية: "لا يمكننا الفتح في هذا الوقت".

وأعلنت السلطلت الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع انحاء البلاد إلى .753

وتتناقض الأرقام بشكل صارخ مع ما شهدته الولاية في أوائل آب/أغسطس عندما كانت الولاية، مركز الموجة الثانية لفيروس كورونا في أستراليا ، تسجل حالات يومية تتجاوز الـ 700 حالة .