القبض على متهمين قتلوا امرأة ودفنوها داخل دارها شمالي النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين قتلوا امرأة ودفنوها داخل دارها في ناحية الحيدرية شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد استخبار شعبة مكافحة إجرام الوفاء عن وجود حادث قتل في منطقة الحيدرية، على الفور وبتوجيه من قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء فائق فليح الفتلاوي تم تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية مدير مكافحة إجرام النجف وعدد من ضباط ومنتسبي مكافحة إجرام الوفاء".



وأضافت، أنه "تم إجراء التحقيق وتبين أن هناك جثة مدفونة داخل دار لامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، تم جمع المعلومات وزرع المصادر بمكان الحادث والتعرف على الجناة والقبض عليهم، وتم إجراء التحقيق معهم ابتدائياً واعترفوا بجريمتهم البشعة"، مشيرةً إلى "تصديق أقوالهم قضائياً وتوقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

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