اعتقال شخص 'تعدى على' الأجهزة الأمنية و'أزعج' الأهالي في الكوفة

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، إلقاء القبض على شخص "أخل" بالنظام العام مستخدماً "آلة جارحة" في أحد شوارع الكوفة. وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على شخص تعدى على الأجهزة الأمنية والنظام العام من خلال مسكه آلة جارحة في إحدى شوارع قضاء الكوفة وقد سبب إزعاجاً للأهالي والمواطنين".



وأشار إلى أن إلقاء القبض جاء "وفق أمر قضائي، وسيتم التعامل مع المتهم وفق القانون"، موجهاً قيادة شرطة النجف بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المفرزة وعناصرها في قاطع الكوفة والتي كانت قريبة من الشخص المذكور وفق القانون".

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